В Москве вор украл деньги из здания управления МВД
Общество, 18:01
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В Москве вор украл деньги из здания управления МВД
В Москве полицейские ищут вора, который украл деньги из здания экспертно-криминалистического центра управления столичного МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Как рассказал собеседник агентства, кража была совершена 12 июня. Неизвестный выломал металлическую решетку, проник через окно в кабинет МВД и украл 2 тыс. руб., которые принадлежали сотруднице.
В МВД ответили, что по факту кражи было возбуждено уголовное дело.