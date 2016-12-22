В КНДР освободили приговоренного к 15 годам лагерей студента из США

Северная Корея освободила американского студента Отто-Фридерика Вомбиера, которого Пхеньян осудил в 2016 году за кражу агитационного плаката на 15 лет лагерей, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепа.
США продолжают переговоры с КНДР по поводу возвращения трех других задержанных граждан США, говорится в сообщении Госдепа, а сам Вомбиер возвращается в США, где его ожидает семья.
Американского студента Отто Вомбиера задержали в январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки в КНДР. В марте того же года после публичного признания вины Верховный суд Северной Кореи приговорил его к 15 годам лагерей за преступления против государства.
США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны — между двумя странами до сих пор не подписан мирный договор после Корейской войны 1950–1953 годов.
Отношения между двумя странами обострились после инаугурации президента США Дональда Трампа, который называл ядерную программу КНДР «угрозой, которая представляет наибольшую опасность США».
Ранее сегодня стало известно о том, что бывший игрок НБА Деннис Родман отправился в КНДР с пятидневным визитом. По его словам, он намерен «просто открыть дверь» в эту закрытую страну.
Родман уже был в Северной Корее в 2014 году, где играл в баскетбол с другими бывшими игроками НБА и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном, для которого даже исполнил песню «С днем рожденья тебя».
Кроме того, Родман известен как звезда телевизионного шоу, которое продюсировал президент США Дональд Трамп до своего вступления в должность под названием «The Celebrity Apprentice» («Кандидат»). Associated Press и Reuters подчеркивают, что Родман совершает свой визит в КНДР как частное лицо.