Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,79 EUR Нал. 64,20 63,58 USD Бирж. 56,91 -0,13 EUR Бирж. 63,70 -0,16 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1861,87 -1,14% РТС 1031,03 -1,00% Brent 48,69 +0,87% DJIA 21308,27 +0,34% Nasdaq 6197,17 +0,35% FTSE 7500,44 -0,15%
В КНДР освободили приговоренного к 15 годам лагерей студента из США
Лента новостей
В МЧС предупредили о дожде и грозах в Москве 18:41, Общество В КНДР освободили приговоренного к 15 годам лагерей студента из США 18:22, Политика «Открытая Россия» заявила о распылившем газ на митинге несовершеннолетнем 18:10, Общество Глава МИД Венгрии — РБК: «Мы не пропутинские, мы прагматики» 18:03, Политика Победители чемпионата НБА проголосовали против встречи с Трампом 18:03, Спорт В Москве вор украл деньги из здания управления МВД 18:01, Общество Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии и Чехии 17:53, Политика Михалков примет участие в разработке присяги для получения гражданства 17:50, Политика Минфин решил сэкономить 11 млн руб. с помощью Uber и «Яндекс.Такси» 17:44, Экономика «МегаФон» сообщил о восстановлении сети после сбоя 17:33, Технологии и медиа Для аптек в московских больницах предложили отменить торговый сбор 17:28, Бизнес Умные вещи завоевывают интернет: как использовать их для бизнеса 17:23, РБК и Microsoft Лучше не нарушать: откуда часто эвакуируют автомобили 17:20, Авто Путин дождется российской премьеры фильма Оливера Стоуна о себе 17:18, Политика В парламенте Молдавии предложили запретить показ зарубежных новостей 17:16, Политика Высланных из Молдавии российских дипломатов заподозрили в работе на ГРУ 17:14, Политика Полиция рассказала о стрельбе в Казачьем переулке в центре Москвы 17:04, Общество «Зенит» отказался отпустить своего футболиста в Италию 16:59, Спорт Структуры Алекперова заключили опцион на продажу ADR ЛУКОЙЛа на $47 млн 16:57, Бизнес «Интер РАО» потребовала от Грузии $125 млн из-за обесценивания лари 16:56, Бизнес В Совфеде рассказали об идее учредить в России День миротворца 16:52, Общество Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение продуктового эмбарго 16:29, Политика СМИ сообщили о стрельбе у здания банка в Казачьем переулке в Москве 16:14, Общество Экс-бухгалтер «Седьмой студии» обвинила следователя в обмане 16:11, Общество Олег Тиньков назвал лучший способ инвестировать 5 млн руб. 16:09, Финансы  Задержанного в Москве оппозиционера Яшина арестовали на 15 суток 16:05, Политика Тиньков рассказал о встрече с Путиным за кружкой пива 15:59, Политика Bloomberg узнал о 39 пострадавших из-за атак «русских хакеров» штатах США 15:57, Политика
В КНДР освободили приговоренного к 15 годам лагерей студента из США
Политика, 18:22
0
В КНДР освободили приговоренного к 15 годам лагерей студента из США
В Северной Корее освободили осужденного за кражу агитационного плаката американского студента Отто Вомбиера. В марте 2016 года он признал свою вину, после чего Верховный суд страны приговорил его к 15 годам лагерей
Отто-Фридерик Вомбиер (в центре) (Фото: Kyodo / Reuters)

Северная Корея освободила американского студента Отто-Фридерика Вомбиера, которого Пхеньян осудил в 2016 году за кражу агитационного плаката на 15 лет лагерей, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепа.

​США продолжают переговоры с КНДР по поводу возвращения трех других задержанных граждан США, говорится в сообщении Госдепа, а сам Вомбиер возвращается в США, где его ожидает семья.

Американского студента Отто Вомбиера задержали в январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки в КНДР. В марте того же года после публичного признания вины Верховный суд Северной Кореи приговорил его к 15 годам лагерей за преступления против государства.

Суд в Северной Корее приговорил студента из США к 15 годам лагерей
Политика

США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны — между двумя странами до сих пор не подписан мирный договор после Корейской войны 1950–1953 годов.

Отношения между двумя странами обострились после инаугурации президента США Дональда Трампа, который называл ядерную программу КНДР «угрозой, которая представляет наибольшую опасность США».

Ранее сегодня стало известно о том, что бывший игрок НБА Деннис Родман отправился в КНДР с пятидневным визитом. По его словам, он намерен «просто открыть дверь» в эту закрытую страну.

Родман уже был в Северной Корее в 2014 году, где играл в баскетбол с другими бывшими игроками НБА и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном, для которого даже исполнил песню «С днем рожденья тебя».

Кроме того, Родман известен как звезда телевизионного шоу, которое продюсировал президент США Дональд Трамп до своего вступления в должность под названием «The Celebrity Apprentice» («Кандидат»). Associated Press и Reuters подчеркивают, что Родман совершает свой визит в КНДР как частное лицо.

Автор: Наталья Демченко
Теги: США , КНДР , Северная Корея , Рекс Тиллерсон
Главное
В сети «МегаФона» произошел новый сбой Технологии и медиа
Материалы по теме
КНДР предупредила о подготовке к пуску межконтинентальной ракеты Политика
Глава Пентагона заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерной ракеты Политика
СМИ сообщили о переговорах Тиллерсона с главой МИД Турции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку