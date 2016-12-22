Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии и Чехии

Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Польши, Венгрии и Чехии, они подозреваются в нарушении обязательств в рамках ЕС. Причиной стало то, что страны не приняли беженцев по квотам Европейского союза в 2015 году, говорится в сообщении исполнительного органа ЕС.
«На протяжении последних месяцев комиссия неоднократно призывала принять беженцев государства — члены ЕС, которые не приняли ни одного человека или не заявили о намерении принять», — заявили в Еврокомиссии. Чехия, Венгрия и Польша этого не сделали, что является нарушением их обязательств как членов ЕС, пояснили в исполнительном органе.
Эта процедура предусмотрена Договором о функционировании ЕС от 2007 года. Еврокомиссия вправе инициировать расследование, когда у нее есть подозрение в том, что страна — член Евросоюза нарушила законодательство ЕС. При необходимости Еврокомиссия может адресовать дело в Европейский суд.
В рамках достигнутого в 2015 году соглашения о расселении беженцев государства получили квоты на прием беженцев, они были обязательными для исполнения. Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия и ряд других стран выступили против этой инициативы. Размер квоты на прием мигрантов был увязан с экономическими и социальными показателями, такими, как численность населения. Власти восточноевропейских стран заявляли о том, что они не намерены выполнять соглашение по квотам.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти ЕС ввести против Польши санкции. В качестве одной из причин он назвал отказ Варшавы принимать беженцев по квотам ЕС.