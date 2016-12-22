Михалков примет участие в разработке присяги для получения гражданства

В заседании рабочей группы по подготовке присяги для вступления в российское гражданство примут участие режиссер Никита Михалков и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», передает «Интерфакс».



Как отмечается в сообщении, в заседании также будут участвовать председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, ряд депутатов и сенаторов.



Как сообщается на сайте «Единой России», рабочая группа соберется на свое первое заседание в четверг, 15 июня. Оно пройдет в Государственной думе, заявил председатель комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, пока текста присяги нет, и рабочая группа будет обсуждать его и определит, что должно будет лечь в его основу. «Мы откатаем сначала принципы, на основе которых будем составлять текст», — отметил Крашенинников. Он отметил, что в текст необходимо включить обещание человека соблюдать Конституцию.

В сообщении «Единой России» отмечается, что рабочая группа также обсудит вопрос, необходимо ли присягающему отречься от «гражданства и верности предыдущему государству». ​Крашенинников также предложил изучить международный опыт в составлении текста присяги, сообщает «Интерфакс». Он привел в пример Голландию, где есть две присяги. Одна для верующих людей, а другая — для атеистов.



Ввести присягу во время вступления в гражданство России предложил президент Владимир Путин во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщалось 6 июня. Российский лидер посоветовал перенять опыт других зарубежных стран, когда человек подтверждает свое желание стать гражданином с помощью клятвы, присяги и другого «торжественного акта». «Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», — говорил Путин.

Володин, в свою очередь, предложил увязать текст присяги с поправками в закон о гражданстве, в котором будут прописаны нормы по отмене решения о предоставлении гражданства.



РБК сообщал 7 июня, что Государственная дума начала работу над текстом присяги для принятия российского гражданства. Как рассказал Володин, написать ее текст будет поручено рабочей группе. В начале мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает лишать полученного гражданства человека, осужденного российским судом за терроризм. По действующему законодательству, человек может быть лишен гражданства в том случае, если он подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

