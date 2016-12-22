СМИ сообщили о стрельбе у здания банка в Казачьем переулке в Москве

После стрельбы в Казачьем переулке в центре Москвы полиция разыскивает двух вооруженных мужчин, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, они скрылись с места происшествия на автомобиле

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Полиция разыскивает двоих вооруженных мужчин после перестрелки у здания банка в центре Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, в районе дома №7 в 1-м Казачьем переулке в Москве произошла стрельба, после которой двое вооруженных мужчин скрылись с места происшествия на автомобиле.

По словам собеседника издания, в столице полицией объявлен план «Перехват». Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Казачьем переулке располагается офис ЮниКредит Банка.

В пресс-службе ЮниКредит Банка не смогли подтвердить информацию о стрельбе. «Мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о данном инциденте. Можем только отметить, что это отделение банка работало и работает в штатном режиме», — рассказали РБК в пресс-службе банка.

Сотрудники расположенных в этом переулке банка «Национальный стандарт» и «Отеля на Казачьем», а также служитель церкви Успения Пресвятой Богородицы, расположенной на углу 1-го Казачьего переулка и улицы Большая Полянка, сообщили РБК, что звуков стрельбы не слышали.