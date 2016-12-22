В Совфеде рассказали об идее учредить в России День миротворца

В России планируется учредить новый официальный праздник — День российского военного миротворца. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает ТАСС.
По словам Озерова, указ об учреждении праздника Минобороны уже «внесло на рассмотрение». При этом сенатор не уточнил, куда именно. Он также отметил, что конкретная дата проведения праздника будет обсуждаться с ветеранскими организациями.
«Возможно, это станет тем днем, когда началась первая миротворческая операция России в осетино-грузинском конфликте, которой руководил Сергей Шойгу. Должны, прежде всего, решать, участники тех событий», — сказал Озеров.
Соответствующий проект указа президента был подготовлен Минобороны в 2016 году, отмечает «Парламентская газета». Однако, по данным издания, документ «вернули на согласование».
Замначальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Игорь Смолий сообщил агентству, что межведомственное согласование документа об учреждении праздника практически завершено. Он также добавил, что Минобороны разрабатывает медаль «Участнику миротворческой операции».