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В Совфеде рассказали об идее учредить в России День миротворца
Общество, 16:52
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В Совфеде рассказали об идее учредить в России День миротворца

В России планируется учредить новый официальный праздник — День российского военного миротворца. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает ТАСС.

​По словам Озерова, указ об учреждении праздника Минобороны уже «внесло на рассмотрение». При этом сенатор не уточнил, куда именно. Он также отметил, что конкретная дата проведения праздника будет обсуждаться с ветеранскими организациями.

«Возможно, это станет тем днем, когда началась первая миротворческая операция России в осетино-грузинском конфликте, которой руководил Сергей Шойгу. Должны, прежде всего, решать, участники тех событий», — сказал Озеров.

Соответствующий проект указа президента был подготовлен Минобороны в 2016 году, отмечает «Парламентская газета». Однако, по данным издания, документ «вернули на согласование».

Замначальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Игорь Смолий сообщил агентству, что межведомственное согласование документа об учреждении праздника практически завершено. Он также добавил, что Минобороны разрабатывает медаль «Участнику миротворческой операции».

Теги: Минобороны , праздник , День миротворца
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