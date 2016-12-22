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Тиньков рассказал о встрече с Путиным за кружкой пива
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Тиньков рассказал о встрече с Путиным за кружкой пива
Политика, 15:59
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Тиньков рассказал о встрече с Путиным за кружкой пива
Владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков (№79 в российском списке Forbes, состояние — $1,2 млрд) сообщил, как пил пиво с президентом России Владимиром Путиным. Об этом бизнесмен рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

«Я Путина видел один раз в жизни — у себя в ресторане. Мы с ним пили пиво в Петербурге в 2000 году, когда он только стал президентом. Я с ним буханул, про Германию его поговорили. После этого я его не видел», — рассказал Тиньков.

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Бизнес


При этом он подчеркнул, что «никаких пактов» между ним и президентом России заключено не было. «Политика — это одна вселенная, а бизнес — другая. Я никак с ними (чиновниками. — РБК) не пересекаюсь — реально не вижу их. Мне ни разу в жизни не звонили ни из каких кабинетов и ничего не просили, как ни странно», — добавил бизнесмен.

Говоря о своих впечатлениях от встречи с Путиным, Тиньков охарактеризовал президента как умного, вдумчивого, подозрительного. «Такой типичный кагэбэшник. Он — проект КГБ, т.е. человек — система. Смотрит через тебя, присматривается, прислушивается. Прям KGB-man» — сказал Тиньков.

На традиционный вопрос программы Юрия Дудя, считает ли он Путина «красавчиком», Тиньков ответил: «Может быть, для России — да. А для мира — не очень. Они его все боятся, не любят и так далее».

«Как и в любом нормальном человеке, в нем сочетается куча негатива и куча позитива. Он, безусловно, вызывает у меня много положительных эмоций и уважения, но в то же время я ненавижу его за многие вещи. Например, Путин ответственен за уровень коррупции в стране, который «просто захлестывает», — резюмировал он. По его словам, «разные популисты этим пользуются и выпускают многомиллионные видео». «Но факты остаются, ничего не меняется, и это скверно», — резюмировал бизнесмен.
Теги: Владимир Путин , Олег Тиньков , Тинькофф Банк
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