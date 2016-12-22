Кремль предупредил о поддельных сайтах с вопросами для Путина

В связи с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, появляются поддельные сайты по приему вопросов граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«К великому сожалению, опять, как и в прошлом году, появляются поддельные сайты прямой линии», — сказал он. «Безусловно, мы принимаем оперативные меры для того, чтобы блокировать, закрывать эти сайты», — подчеркнул Песков.
Он также посоветовал гражданам проявлять осторожность и обращать внимание только на официальные ссылки, которые показали «Первый канал» и телеканал «Россия». Эти ссылки указываются в рекламных роликах, отметил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что Путин в настоящий момент готовится к прямой линии. По его словам, российский лидер работает с массивом, освежает все статистические данные, а также общается с руководителями агентств и министрами. «Собственно, делает такой апдейт информации», — заключил Песков.
Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным состоится 15 июня. Общение главы государства с россиянами пройдет в прямом эфире федеральных телеканалов, ее будут транслировать «Россия 1», «Первый канал», «Россия 24», а также радиостанции «Вести FM», «Маяк» и «Радио России» с 12:00 мск.
Первые вопросы президенту появились на сайте проекта «Прямая линия» 4 июня. Россияне направили вопросы о реновации, коррупции, зарплатах и другие.