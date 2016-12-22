Минкульт предложил отложить на год введение звезд для российских отелей

Обязательная система классификации российских отелей может заработать с 1 января 2019 года, заявила директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры России Ольга Ярилова, передает корреспондент РБК с круглого стола в Госдуме. Ранее планировалось, что система заработает с 1 января 2018 года, но ко второму чтению законопроекта («О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии») сроки решено изменить.

«Проводить обязательную классификацию предполагается в три этапа: с 1 января 2019 года — для гостиниц более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для объектов вместимостью более 15 номеров, с 1 января 2021 года — для всех остальных», — сообщила Ярилова.

Несмотря на то, что закон еще не принят, гостиницы уже начали внедрять систему классификации. Как сообщала в апреле Ассоциация туроператоров России, со ссылкой на каталог классифицированных средств размещения, все регионы, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году, уже полностью внедрили систему оценки «звездности». Речь идет о более чем 9 тыс объектах размещения. ​