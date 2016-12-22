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Иракские военные рассказали о прогрессе в операции по освобождению Мосула
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Иракские военные рассказали о прогрессе в операции по освобождению Мосула
Политика, 14:05
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Иракские военные рассказали о прогрессе в операции по освобождению Мосула

Иракские военные заявили о прогрессе в выполнении операции по освобождению Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вооруженные силы Ирака. По их словам, правительственные войска захватили район к северу от центра города.

Агентство отмечает, что военные также потеряли контроль над окрестностями Занджили. Как сообщали Iraqi News, военные захватили этот район в субботу, 10 июня.

В конце мая сообщалось, что иракская армия начала операцию по освобождению последнего анклава ИГ в Мосуле, который находится в центре Старого города и на территории трех близлежащих районов вдоль западного берега реки Тигр.

Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года. Иракские военные проводят ее при поддержке международной коалиции, возглавляемой США. Из Мосула ушли около более трети его населения — 800 тыс. человек, отмечает Reuters.

В начале мая иракские военные открыли новый фронт против ИГ на северо-западе города, а к центру Мосула были отправлены бронетанковая дивизия и отряды быстрого реагирования.

Теги: Ирак , терроризм , «Исламское государство» , война в Ираке
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