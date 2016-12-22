Володин заявил о единственном кандидате в президенты России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у россиян, выступающих за благополучие России и «мирное небо над головой», может быть только один кандидат на выборах президента в 2018 году. Спикер Госдумы отметил, что это является его личным убеждением.

«Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года, только один человек может справиться с этой задачей (обеспечения благополучия граждан и мирного неба над головой. — РБК) — Путин. И это понимаем не только мы. Понимают и наши противники, которые не отказались от своих целей: расчленить Россию и лишить ее суверенитета», — заявил Володин в интервью порталу Life.ru.

В преддверии выборов «недружественно настроенные» к России страны будут предпринимать попытки повлиять на выбор россиян и «противодействовать им в стремлении поддержать Путина», подчеркнул спикер.

Путин пока не заявлял о своем решении баллотироваться или не баллотироваться на выборах 2018 года. Политолог Дмитрий Орлов ранее рассказывал РБК, что основные пункты своей возможной кампании Путин может затронуть в ходе традиционной прямой линии. В 2017 году она состоится 15 июня.

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал, что в 1999 году, когда Борис Ельцин предлагал ему стать главой правительства и позднее выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, он сначала отказался.

Глава организации ветеранов войны в Афганистане Андрей Чепурной 20 апреля на заседании оргкомитета «Победа» в Кремле, где присутствовал Путин, заявил, что член Совета Федерации Франц Клинцевич «указывает Володина в качестве правопреемника президента». Сам Клинцевич назвал эти слова провокацией.

Президент 1 июня подписал закон, который разрешает перенести дату голосования на выборах президента России в случае, если она выпадает на рабочий день. Из-за этого в 2018 году выборы пройдут 18 марта, годовщину вхождения Крыма в состав России.