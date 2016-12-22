На бросившего взрывпакет на акции 12 июня в Москве завели дело

Против мужчины, бросившего взрывпакет в толпу на Тверской улице в Москве 12 июня, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили источники РЕН ТВ. Как сообщает «Известия», речь идет о 29-летнем уроженце Дагестана. Он был задержан 12 июня, но затем отпущен под подписку о невыезде. Регистрации в Москве у задержанного не было.

О том, что на акции в Москве 12 июня произошел «громкий» хлопок, сообщал «Дождь» со ссылкой на своего корреспондента Марию Борзунову. «Взорвали петарду или что-то подобное», — сказала она. По ее словам, в воздухе пахло гарью и дымом, а люди побежали. «Дождь» не уточнил, что именно было взорвано.

В понедельник, 12 июня, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России проходили антикоррупционные митинги. В столице митинг был изначально согласован на проспекте Сахарова, но за день до проведения акции оппозиционер Алексей Навальный призвал выйти на митинг на Тверскую улицу.



По данным МВД, в митинге в Москве приняли участие 4,5 тыс. человек, было задержано 150. В свою очередь «ОВД-Инфо» сообщало, что в столице задержали 866 человек.



Во вторник, 13 июня, сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного задержанного участника митинга в Москве по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным СК, он распылил слезоточивый газ в глаза омоновцу, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. В результате сотрудник правоохранительных органов получил ожог глаза.