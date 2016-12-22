Вице-президент по стратегии и маркетингу МТС перейдет в «дочку» VEON

Вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич через две недели покинет компанию, сообщили РБК два источника на телекоммуникационном рынке. Представитель МТС Дмитрий Солодовников подтвердил, что Василь Лацанич уходит из МТС с 30 июня. «Желаем ему успехов на новой позиции», — отметил Солодовников.

Новым местом работы Лацанича станет итальянский мобильный оператор Wind Tre — совместное предприятие гонконгского холдинга CK Hutchison и компании VEON, которая также владеет российским «ВымпелКомом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»). По информации одного из собеседников РБК, Лацанич может стать главным операционным директором (chief operating officer, COO) в этой компании. «Предполагается, что на этой должности он проработает полгода, после чего возглавит российский «ВымпелКом», — сказал собеседник РБК. — Такая схема связана с условиями текущего контракта Лацанича, который ограничивает работу на прямых конкурентов на определенный срок». Дмитрий Солодовников отказался обсуждать детали контракта Лацинича. Связаться с самим менеджером пока не удалось.

Представитель VEON не ответил на запрос РБК.

Василь Лацанич стал вице-президентом по стратегии и маркетингу МТС в 2016 году, а до этого пять лет был вице-президентом по маркетингу. До 2011 года он возглавлял украинскую «дочку» МТС. В общей сложности менеджер работал в МТС с 2001 года.

Нынешний гендиректор «ВымпелКома» Шелль Мортен Йонсен возглавил компанию в сентябре 2016 года. Предыдущий глава компании Михаил Слободин покинул пост из-за того, что Следственный комитет России объявил его в розыск по уголовному делу о взятках должностным лицам Коми, которые могла давать компания «Т Плюс». В 2003–2010 годах Слободин возглавлял эту компанию (на тот момент она называлась «КЭС Холдинг»).

До прихода в «ВымпелКом» Йонсен несколько месяцев занимал должность главы основных рынков VEON, к которым относятся Россия и Италия. До этого менеджер много лет проработал в норвежской компании Telenor, которая является крупнейшим акционером VEON после Lettter One Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Шелль Мортен Йонсен входил в совет директоров «ВымпелКома» и наблюдательный совет VEON, в 2006–2009 годах возглавлял российское подразделение Telenor.

О том, что Лацанич — кандидат на должность гендиректора «ВымпелКома», в начале июня сообщали «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева рассказала, что на недавней встрече с сотрудниками Шелль Мортен Йонсен сообщил, что планирует остаться в компании надолго.