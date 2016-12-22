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Суд признал экс-главу ФСИН Реймера виновным в мошенничестве
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Суд признал экс-главу ФСИН Реймера виновным в мошенничестве
Общество, 11:26
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Суд признал экс-главу ФСИН Реймера виновным в мошенничестве
Прокуратура запросила для экс-главы ФСИН Александра Реймера девять лет колонии и 1 млрд руб. штрафа. Приговор будет оглашен позже
Александр Реймер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) виновным по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, которая во вторник, 13 июня, начала оглашать приговор по делу, передает корреспондент РБК из зала заседаний. ​Экс-подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Определенов также признаны виновными.

Реймеру вменялись мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Представитель ФСИН, выступавший на суде, говорил об ущербе в 3,4 млрд руб. Ведомство подало к подсудимым иск на всю эту сумму.

В результате действий Реймера электронные браслеты приобретались по завышенной цене у единственного предприятия — НПО «Мета», директор которого Николай Мартынов делил с руководителем ФСИН выручку. Чтобы легализовать закупку у НПО «Мета», которая не была возможна по закону, руководство ФСИН пролоббировало поправки в законодательство и создало посредническую структуру — ФГУП «ЦИТОС», заявляли следователи.

По версии гособвинения, в результате 2,3 млрд руб. из бюджета пошли на цели, не связанные с функциями ФСИН, из них 1,3 млрд были похищены. 140 млн руб. Реймер успел получить в качестве взятки. Представитель прокуратуры в ходе прений сторон просила для Реймера девять лет колонии и 1 млрд руб. штрафа.

Реймер был задержан в 2015 году, спустя два года после того, как на нарушения при госзакупках обратила внимание Счетная палата. Он руководил ФСИН с 2009 по 2012 год. В июне 2012-го президент России Владимир Путин своим указом освободил его от должности и назначил директором службы Геннадия Корниенко. Увольнение Реймера произошло вскоре после ряда скандалов с его участием: секретарь экс-главы ФСИН пожаловалась в СКР на сексуальные домогательства с его стороны, а некоторые из подчиненных Реймера заявляли​, что он незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: мошенничество , ФСИН , решение суда , Александр Реймер
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