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«Интерфакс» узнал о состоянии госпитализированного лидера группы «Любэ»
Общество, 10:57
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«Интерфакс» узнал о состоянии госпитализированного лидера группы «Любэ»
Состояние госпитализированного накануне лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева оценивается как удовлетворительное, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По этим данным, сейчас музыкант находится в Тульской областной клинической больнице. «Расторгуеву оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил источник, не уточнив диагноз артиста.

Накануне, 12 июня, Николай Расторгуев перед концертом в Туле был экстренно госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. Жена артиста Наталья Расторгуева заявила, что он «болен». На просьбу подтвердить данные о сердечном приступе у ее мужа Расторгуева сказала: «Это информация не точная». В пресс-службе группы «Любэ» РБК заявили, что не комментируют информацию об ухудшении состояния здоровья Николая Расторгуева.

Николай Расторгуев с 1989 года является лидером группы «Любэ». Музыкант родился в 1957 году в городе Лыткарино Московской области. В 2002 году он стал народным артистом России. В 2012 году Дмитрий Медведев наградил его орденом Почета за многолетнюю творческую деятельность. В одном из интервью президент России Владимир Путин назвал группу «Любэ» одним из своих любимых отечественных музыкальных коллективов.
Теги: Николай Расторгуев , группа "Любэ"
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