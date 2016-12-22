«ОВД-Инфо» сообщила о 866 задержанных в День России в Москве

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В Росгвардии назвали число предотвращенных в 2016 году преступлений

СК возбудил дело из-за распыления газа на акции 12 июня в Москве

Глава Пентагона заявил о «шоке» из-за уровня боеготовности военных США

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Путин заявил о желании придать приватизации более справедливый характер

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В одном из университетов Сеула произошел взрыв

СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

«Коммерсантъ» узнал детали расследования причин обрушения казармы в Омске

Путин заявил о поддержке США террористов в Чечне

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Бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли задержали в США

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Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 14 человек

СМИ узнали о планах Минздрава лишить Роспотребнадзор лекарств от ВИЧ

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Путин заявил о невмешательстве России в дела других стран

WSJ узнала о вероятной прослушке разговоров Трампа в Белом доме

Глава СПЧ назвал «провокацией» призывы Навального к участию в акции

ЕС призвал освободить задержанных участников акции протеста в России

Британский премьер получила от консерваторов пятилетний мандат

В СПЧ назвали корректной работу полиции на антикоррупционном митинге

ОМОН и реконструкторы: как прошли акции сторонников Навального

Навального арестовали на 30 суток за организацию акции протеста в Москве

Второй апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

Глава избирательного штаба Владимира Путина «обеднел» на 81,5 млн руб.

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