СК возбудил дело из-за распыления газа на акции 12 июня в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении задержанного 12 июня участника оппозиционного митинга в Москве. Его подозревают в том, что он распылил слезоточивый газ в глаза сотруднику Росгвардии

Митинг в Москве. 12 июня 2017 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Главное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении участника митинга в Москве 12 июня. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Одного из задержанных подозревают в том, что он распылил слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Росгвардии, который находился при исполнении служебных обязанностей.

«В результате сотрудник правоохранительного органа получил ожог глаз», — говорится в сообщении.

Делло возбуждено о признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В Москве, Санкт-Петербурге и в десятках других городов России в понедельник, 12 июня, прошли антикоррупционные митинги. Акция в Москве была изначально была согласована на проспекте Сахарова, однако накануне проведения ее организатор Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу.

Мэрия столицы назвала его действия провокацией. По официальным данным, в акции приняли 5 тыс. человек.

«ОВД-Инфо» сообщает о 866 задержанных в Москве, МВД — о 650 задержанных в Москве и в Санкт-Петербурге.