В Росгвардии назвали число предотвращенных в 2016 году преступлений

Работники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли в 2016 году более 41 тыс. преступлений и обнаружили более 47,6 тыс. правонарушителей, уголовные дела которых направили в суд. Об этом заявил начальник главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-майор полиции Александр Жилкин в интервью «Российской газете», которое издание опубликовало накануне.

По его словам, в прошлом году за кражи задержали более 16,5 тыс. человек.

Росгвардия по-прежнему занимается охраной образовательных и культурных объектов, в том числе музеев федерального значения, заявил он журналистам в ответ на вопрос, задействовано ли ведомство в охране музеев. Он уточнил, что для их охраны «выделили 1350 штатных единиц». В данное время под вневедомственной охраной Росгвардии числится 114 музеев и библиотек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

Федеральное государственное унитарное предприятие «ФГУП «Охрана» Росгвардии, по словам Жилкина, защищает более 100 объектов Министерства культуры в Москве. «Среди них — Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Культурный центр вооруженных сил имени Фрунзе, музей имени Андрея Рублева, галерея Ильи Глазунова и многие другие», — подчеркнул начальник главного управления охранного ведомства.

О том, что вневедомственная охрана Росгвардии выделила 69 дополнительных единиц (сотрудников ведомства. — РБК) для охраны музеев Эрмитажа, ранее рассказывал ​замглавкома национальной гвардии Сергей Лебедев. По его словам, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский ранее просил об этом руководство Росгвардии.

Список зданий и хранилищ федеральных государственных музеев и библиотек, которые находятся в ведении Минкультуры, а также федеральных государственных архивов, находящихся в ведении Росархива, которые попадут под охрану войск Росгвардии, утвердили 17 мая 2017 года.

О создании национальной гвардии (Росгвардии) президент России Владимир Путин сообщил 5 апреля 2016 года. В состав этого ведомства вошли управления вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана» МВД, внутренние войска МВД, Центр спецназначения и авиации МВД, СОБР, ОМОН.