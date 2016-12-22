Глава Пентагона заявил о «шоке» из-за уровня боеготовности военных США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что он был «шокирован» из-за низкой боевой готовности вооруженных сил США. Об этом он сказал во время заседания в палате представителей конгресса Соединенных Штатов, сообщает телеканал CBS News.

Ответственность за низкую боевую готовность он возложил на Конгресс из-за того, что, по мнению Мэттиса, он не способен вовремя утвердить бюджет или отменить закон, который ограничивает расходы на оборону, пишет CBS News.

По словам министра обороны, Конгресс не обеспечил постоянный поток финансирования для того, чтобы заплатить за новое оружие и другое военное оборудование. «Ни один враг не нанес большего вреда нашим вооруженным силам, чем секвестр [бюджета]», — заявил он.