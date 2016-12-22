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В одном из университетов Сеула произошел взрыв
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В одном из университетов Сеула произошел взрыв
Общество, 07:14
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В одном из университетов Сеула произошел взрыв

В южнокорейском университете Ёнсе произошел взрыв, пострадал преподаватель вуза. Об этом сообщает региональное издание KBS.

По данным KBS, посылка сдетонировала в тот момент, когда профессор начал распаковывать конверт. Он получил ожоги шеи и рук, полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.

Как сообщает полиция, правоохранители устанавливают причину взрыва, среди версий в том числе рассматривается «террористическая атака».

В середине марта В Париже в офисе Международного валютного фонда (МВФ) произошел взрыв, полиция предполагала, что взорвался пришедший по почте конверт. Один из сотрудников МВФ, который пытался вскрыть конверт, получил ранения рук и лица.

Теги: университет , взрыв , Сеул
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