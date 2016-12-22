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Путин заявил о поддержке США террористов в Чечне
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Путин заявил о поддержке США террористов в Чечне
Политика, 06:20
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Путин заявил о поддержке США террористов в Чечне

Президент Владимир Путин ​в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном заявил о поддержке американской стороной террористов в Чечне. Об этом сообщает «РИА Новости», которое ознакомилось с первой серией фильма «Интервью с Путиным», вышедшем 13 июня в эфире телеканала ShowTime.

По словам президента, когда начались проблемы в Чечне, США поддержали эти процессы на Северном Кавказе.​ «Мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов», — пояснил Путин.

Глава страны подчеркнул, что Вашингтон «на словах» говорит о поддержке России и готовности к сотрудничеству, а на самом деле «используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации» в стране.

Кроме того, в этой части интервью Путин допустил, что США хотят разрушить экономику и сменить власть в стране. По его словам, США это делают для того, чтобы «забрать ядерной потенциал России».

Американский режиссер Оливер Стоун представит первую часть документального фильма, основанного на серии интервью с Путиным, 12 июня, всего выйдет четыре части на телеканале ShowTime. 

Теги: Россия , США , Владимир Путин , Терроризм
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