Бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли задержали в США

Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли был задержан в городе Майами во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебных приставов.

Задержание было проведено Службой федеральных маршалов по запросу Верховного суда латиноамериканской республики. Как сообщает агентство, экс-президент был объявлен Интерполом в международный розыск в мае за организацию прослушки более чем 150 человек в период с 2009 по 2014 года (когда Мартинелли занимал пост президента).

Кроме того, политика обвиняют в коррупции. В случае признании вины ему грозит до 21 года лишения свободы, однако ранее Мартинелли заявлял, что стал «жертвой политического преследования». Экс-президент покинул страну в 2015 году.