Путин пообещал на пенсии раскрыть детали политики США против России

Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну пообещал после выхода на пенсию рассказать о стратегии США по отношению к России. Глава государства допустил, что США хотят разрушить экономику и сменить власть в стране. Об этом сообщает «РИА Новости», которое ознакомилось с полной версией интервью.

По словам президента, Соединенные Штаты планируют «забрать ядерный потенциал России», назвав это ошибочной тактикой тех, кто не смотрит на «20-50 лет вперед».

«Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25-50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала», — сказал Путин.

Президент добавил, что США тратят «запредельные» деньги на свою оборону: «Мы в прошлом году в долларовом эквиваленте на оборонные нужды направили 40 миллиардов долларов. А США — 460 миллиардов с лишним». Он отметил, что в случае равноправных отношений с Москвой тратить «такие деньги» на оборону не потребуется.

Ранее Путин назвал НАТО «внешнеполитическим инструментом Соединенных Штатов», в котором нет союзников, а есть только вассалы. «Когда страна становится членом НАТО, ей уже трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны — лидера НАТО, ​как США», — рассказывал президент режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун представит первую часть документального фильма, основанного на серии интервью с Путиным, 12 июня, всего выйдет четыре части на телеканале ShowTime.