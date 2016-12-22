СМИ узнали о планах Минздрава лишить Роспотребнадзор лекарств от ВИЧ

Минздрав сообщил, что к августу 2017 года Роспотребнадзор лишится возможности выдавать гражданам лекарства для лечения СПИДа. Об этом говорится в письме Минздрава, которое есть в распоряжении «Коммерсанта».

Как сообщает газета, речь идет о Федеральном центре по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора, среди пациентов которого много иногородних. Предполагается, что граждане будут перенаправлены в Московский городской центр по борьбе со СПИДом (МГЦ СПИД), однако, по данным департамента здравоохранения Москвы, МГЦ вправе отказывать в прикреплении пациентам из регионов.

«Часть наших пациентов — россияне без прописки, то есть без определенного места жительства, куда их направлять, неясно», — сообщает старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная. По данным газеты, Минздрав принял решение из-за того, что Федеральный центр СПИДа «не представил при формировании заявки на препараты доказательства», что его пациенты не наблюдаются также в медорганизациях по месту жительства.

По данным газеты, пациентов из регионов также могут отправить проходить лечение по месту жительства.

«Довольно странно лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России», — заметил в разговоре с изданием глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский.

Проблемы с обеспечением лекарствами, которые в перспективе могут поставляться в региональные департаменты, могут решаться тогда, когда в полную силу заработает федеральный регистр пациентов с ВИЧ, пояснили в Минздраве.

​Ранее Правительство утвердило правила ведения регистра инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом для создания федеральных и региональных баз. На основе баз будет организована медпомощь, в том числе обеспечение лекарствами. Согласно документу, федеральные регистры будет вести Минздрав.