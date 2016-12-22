ЕС призвал освободить задержанных участников акции протеста в России

Внешнеполитическая служба Евросоюза призвала «без промедления освободить» задержанных участников антикоррупционного митинга в городах России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Задержание сегодня [12 июня] российскими властями сотен мирных демонстрантов и использование насилия против них в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей стране угрожает основополагающей свободе слова, ассоциаций и собраний в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Также внешнеполитическая служба ЕС в очередной раз призвала российские власти соблюдать международные обязательства, в том числе обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ, а также полностью обеспечить соблюдение прав задержанных.

Ранее Белый дом осудил задержание сотен участников акций протеста в России. «Задержание мирных протестующих, правозащитников и журналистов противоречит основным демократическим ценностям», — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он добавил, что Белый дом будет следить за развитием ситуации.

​12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. В ряде городов они были несанкционированными и сопровождались массовыми задержаниями. Так, по официальным данным МВД, в Москве и Санкт-Петербурге полиция отвезла в отделения около 650 человек. По данным «ОВД-Инфо», только в Москве были задержаны более 730 человек.