Второй апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа

Второй Федеральный апелляционный суд заблокировал указ президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам шести мусульманских стран. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято Девятым окружным судом США в Сан-Франциско. Ранее, 25 мая, Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штате Виргиния, также отказался восстановить действие указа Трампа.

По данным Reuters, Четвертый апелляционный суд признал запрет «полным религиозной нетерпимости, предубеждения и дискриминации».

Администрация президента США обратилась в апелляционные суды после решения Федерального суда американского штата Гавайи в Гонолулу ввести общенациональный запрет на указ президента. Окружной судья Деррик Уотсон приостановил указ накануне его вступления в силу по всей стране.

Президентское постановление, которое должно было вступить в силу 16 марта, предусматривает 90-дневный запрет жителям шести мусульманских стран — Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена — въезжать на территорию США. Исключение составляют граждане, которым на момент подписания указа уже была выдана американская виза или вид на жительство. Срок ограничений на прием беженцев при этом остался без изменений — 120 дней.