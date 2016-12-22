СМИ сообщили об уголовном деле против двух участников акции на Тверской

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о применении насилия против бойца Росгвардии. Его фигурантами стали два участника антикоррупционной акции в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сейчас следователи ведут допрос двух мужчин, которые были задержаны во время акции. Их обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. «По факту причинения травм сотруднику войск национальной гвардии возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия против сотрудника правоохранительного органа)», — сообщил источник.

Ранее, 12 июня, стало известно, что во время акции протеста неизвестные применили газ. Инцидент произошел в районе Пушкинской площади. Как уточнили позднее в Росгвардии, пострадал сотрудник ОМОНа. Ему в лицо распылили перцовый аэрозоль. Медики диагностировали у него ожог глаза.

В мае обвиняемый в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов участник протестной акции актер Юрий Кулий был приговорен к восьми месяцам заключения в колонии-поселении. Кулий признал вину, при этом его защита настаивает, что он лишь положил руку на плечо полицейскому. Правозащитный центр «Мемориал» 6 июня признал осужденного политическим заключенным. 24 мая по этой же статье был осужден еще один участник акции Александр Шпаков. Он получил полтора года колонии общего режима.

Антикоррупционный митинг на Тверской улице в Москве прошел 12 июня. Изначально мероприятие было согласовано с мэрией и должно было пройти на проспекте Сахарова, однако позднее глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, призвал его участников собраться на Тверской. По оценкам властей, на акцию пришли 5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала порядка 750 человек. В то же время в МВД сообщили о задержании 150 участников акции в Москве. На аналогичной акции в Санкт-Петербурге были задержаны около 500 человек.