В столкновении двух автомобилей в Тульской области погибли пять человек

В Тульской области в ДТП погибли пять человек. Среди них двое детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы пресс-службы управления МВД по региону Андрея Ярцева.

Авария произошла на федеральной трассе «Крым» в Чернском районе Тульской области возле села Никольское. Легковой автомобиль Renault Logan, в котором находились двое взрослых и двое детей, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. После этого он врезался в автомобиль ВАЗ-2114, в котором находились двое взрослых и ребенок.

«В настоящее время число погибших составило пять человек, в том числе двое детей восьми и четырнадцати лет. Еще один ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в областную клиническую больницу. Также с травмами в больницу госпитализирован мужчина», — рассказал представитель регионального МВД. Правоохранительные органы выясняют подробности ДТП.

Ранее, в ночь на 12 июня, на трассе Иркутск — Чита перевернулся автобус, в котором находился 51 человек. В результате аварии погибли 13 человек. На повороте, где произошла авария, отсутствовало бордюрное заграждение. В связи с этим следователи проверяют возможность того, что причиной аварии стала халатность дорожных служб.