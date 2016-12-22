Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,95 EUR Нал. 64,35 63,78 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,31 +0,02% DJIA 21213,54 -0,27% Nasdaq 6153,97 -0,87% FTSE 7511,87 -0,21%
В столкновении двух автомобилей в Тульской области погибли пять человек
Лента новостей
Нападающий сборной Кот-д'Ивуара отказался переходить в «Спартак» 21:03, Спорт В столкновении двух автомобилей в Тульской области погибли пять человек 20:53, Общество Новое лицо Франции: как Макрон завоевал парламент и получил карт-бланш 20:31, Политика МИД Великобритании призвал арабские страны ослабить блокаду Катара 20:21, Политика Глава Южной Кореи предложил провести ЧМ-2030 по футболу вместе с КНДР 19:42, Политика Оздоровление и очищение: Набиуллина поставила ЦБ задачи на пятилетку 19:42, Финансы Землетрясение магнитудой 6,3 разрушило здания на греческом острове Лесбос 19:13, Общество МВД сообщило о задержании в Москве и Санкт-Петербурге 650 человек 19:08, Политика Футболист «Спартака» назвал самым популярным видом спорта в России хоккей 19:02, Спорт Великолепная восьмерка: перспективные IT-компании по версии Credit Suisse 19:01, Деньги Citroen представил новый бюджетный кроссовер 18:56, Авто Власти Москвы оценили число участников акции на Тверской в 5 тыс. человек 18:39, Политика Владимир Путин показал свой кабинет школьникам 18:11, Политика В Москве задержали распылившего газ в лицо бойца ОМОНа демонстранта 17:55, Общество МЧС предупредило о грозе со шквалистым ветром и граде в Москве 17:26, Общество В мэрии Москвы заявили о точечных задержаниях «испортивших настроение» 17:16, Политика Почти 80% россиян назвали себя патриотами 17:12, Общество Фоторепортаж с акции протеста в Москве 16:56, Фотогалерея  В Санкт-Петербурге задержали более 260 участников акции оппозиции 16:51, Политика МЧС опубликовало видео с места аварии с автобусом под Ялтой 16:48, Общество  Дуров заявил о попытке подкупа разработчиков Telegram спецслужбами США 16:43, Технологии и медиа СМИ сообщили о поисках полицией распыливших газ на акции в Москве 16:17, Общество Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 13 человек 16:07, Общество Лавров отказался комментировать планы сената США по ужесточению санкций 15:56, Политика Путин призвал не допустить забвения «гражданского патриотизма» 15:39, Политика «Милан» купит нападающего сборной Португалии за €38 млн 15:38, Спорт Порошенко подписал закон о запрете на Украине георгиевской ленты 15:36, Политика Задержания на антикоррупционной акции в Москве. Как это было 15:05, Политика
В столкновении двух автомобилей в Тульской области погибли пять человек
Общество, 20:53
0
В столкновении двух автомобилей в Тульской области погибли пять человек

В Тульской области в ДТП погибли пять человек. Среди них двое детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы пресс-службы управления МВД по региону Андрея Ярцева.

Авария произошла на федеральной трассе «Крым» в Чернском районе Тульской области возле села Никольское. Легковой автомобиль Renault Logan, в котором находились двое взрослых и двое детей, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. После этого он врезался в автомобиль ВАЗ-2114, в котором находились двое взрослых и ребенок.

«В настоящее время число погибших составило пять человек, в том числе двое детей восьми и четырнадцати лет. Еще один ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в областную клиническую больницу. Также с травмами в больницу госпитализирован мужчина», — рассказал представитель регионального МВД. Правоохранительные органы выясняют подробности ДТП.

Ранее, в ночь на 12 июня, на трассе Иркутск — Чита перевернулся автобус, в котором находился 51 человек. В результате аварии погибли 13 человек. На повороте, где произошла авария, отсутствовало бордюрное заграждение. В связи с этим следователи проверяют возможность того, что причиной аварии стала халатность дорожных служб.

Теги: ДТП , Тульская область
Главное
МВД сообщило о задержании в Москве и Санкт-Петербурге 650 человек Политика
Материалы по теме
Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 13 человек Общество
В Забайкалье объявят день траура после гибели людей в ДТП с автобусом Общество
МЧС опубликовало видео с места аварии с автобусом под Ялтой Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку