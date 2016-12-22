Власти Москвы оценили число участников акции на Тверской в 5 тыс. человек

Число участников антикоррупционной акции на тверской улице в Москве власти города оценили в 5 тыс. человек. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.
Черников сообщил, что к настоящему моменту акцию можно считать пресеченной. «На этот час ситуация полностью под контролем», — подчеркнул он.
При этом Черников заявил, что число участников акции было незначительным по сравнению с общим числом москвичей, вышедших на улицы на празднование Дня России. «По сравнению с тем количеством — порядка 2,5 млн человек, которые приняли участие в праздновании Дня России — это ничтожный процент», — сказал чиновник.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального согласовал проведение антикоррупционной акции 12 июня с властями Москвы на проспекте Сахарова. Однако накануне Навальный призвал своих сторонников собраться на Тверской, поскольку, по его словам, власти запретили подрядчикам устанавливать сцену и звукоаппаратуру на согласованной акции.
Во время акции в Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны около 750 человек. Официальных данных о количестве задержанных пока нет. Как сообщал корреспондент РБК, сотрудники правоохранительных органов во время задержаний применяли дубинки.
Во время акции появились сообщения о том, что неизвестные распылили в толпе газ. Как позднее уточнили в Росгвардии, один из демонстрантов распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОН. Сотрудник правоохранительных органов получил ожог глаза, человек, распыливший газ, был задержан.