Власти Москвы оценили число участников акции на Тверской в 5 тыс. человек

Владимир Путин показал свой кабинет школьникам

В Москве задержали распылившего газ в лицо бойца ОМОНа демонстранта

МЧС предупредило о грозе со шквалистым ветром и граде в Москве

В мэрии Москвы заявили о точечных задержаниях «испортивших настроение»

Почти 80% россиян назвали себя патриотами

Фоторепортаж с акции протеста в Москве

В Санкт-Петербурге задержали более 260 участников акции оппозиции

МЧС опубликовало видео с места аварии с автобусом под Ялтой

Дуров заявил о попытке подкупа разработчиков Telegram спецслужбами США

СМИ сообщили о поисках полицией распыливших газ на акции в Москве

Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 13 человек

Лавров отказался комментировать планы сената США по ужесточению санкций

Путин призвал не допустить забвения «гражданского патриотизма»

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Задержания на антикоррупционной акции в Москве. Онлайн-трансляция

В Петербурге на антикоррупционной акции задержали более 100 человек

Антикоррупционная акция в Москве началась с задержаний

Акции оппозиции в регионах. Фотогалерея

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Навального задержали в подъезде его дома в Москве

В Петербурге к организаторам антикоррупционного митинга пришла полиция

Мэрия назвала условия спокойного «гулянья» по Тверской

Кремль назвал ситуацию с митингом в Москве «вопросом мэрии»

В Томской области перевернулся пассажирский автобус

Мария Шарапова поднялась на три позиции в рейтинге WTA

Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина

Украинский МИД назвал альтернативу визам для россиян

В СК рассказали об отсутствии ограждения на месте аварии в Забайкалье