В Москве задержали распылившего газ в лицо бойца ОМОНа демонстранта

Пресс-служба Росгвардии подтвердила задержание участника акции протеста, распылившего газ в лицо бойцу ОМОНа. Сотрудник правоохранительных органов получил ожог глаза, передает «Интерфакс».

В Росгвардии подтвердили информацию о том, что «нарушитель порядка задержан правоохранительными органами». Как утверждают в ведомстве, он распылил в лицо сотруднику правоохранительных органов перцовый аэрозоль. «Пострадавший получил ожог глаза, ему оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Ранее о задержании участника несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице, распылившего газ, сообщили корреспонденту РБК очевидцы. Инцидент произошел в районе Пушкинской площади. Полиция ранее сообщала, что устанавливает личность демонстранта.

В Москве на Тверской улице проходит несанкционированная акция оппозиции. Активисты выкрикивают лозунги и демонстрируют плакаты. В ответ правоохранительные органы проводят задержания участников акции. По последним данным, в Москве было задержано около 750 человек.

Акции протеста 12 июня были запланированы в 210 городах России. В Санкт-Петербурге акция проходит на Марсовом поле, где полиция задержала, по данным «ОВД-Инфо», около 900 человек. Официальные данные о количестве задержанных пока отсутствуют.