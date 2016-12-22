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Почти 80% россиян назвали себя патриотами
Общество, 17:12
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Почти 80% россиян назвали себя патриотами
Патриотами России себя ощущают 78% жителей страны. При этом 39% считают, что публично называть себя патриотом не стоит

Доля россиян, которые считают себя патриотами, выросла до 78%. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствует опрос, проведенный в июне фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В то же время 16% населения не считают себя патриотами страны. Кроме того, опрос показал, что 59% россиян полагают, что в том, чтобы публично называть себя патриотом, нет ничего плохого. При этом 39% полагают, что так делать не следует.

Ровно половина, 50% россиян, уверены, что главная причина патриотизма — это патриотическое воспитание.

Также граждане страны выделили критерии, которыми можно руководствоваться при определении того, кого считать патриотом. По мнению 73% россиян, не может считаться патриотом человек, равнодушный к родной природе. 68% граждан полагают, что патриотом не может быть человек, уклоняющийся от службы в армии, а 65% — не знающий родную историю.

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Политика

При этом, по мнению респондентов, для патриота допустимо критиковать власти своей страны (61%), не знать слов гимна (58%) и предпочитать иностранную литературу и искусство отечественным (55%).

Большинство россиян (71%) полагает, что «быть или не быть патриотом — личное дело каждого гражданина». При этом 72% заявили, что патриот должен считать свою страну самой лучшей в мире.

Ранее в Кремле, 12 июня, президент Владимир Путин дал прием в связи с Днем России. Глава государства в своей речи на приеме заявил, что России удалось пройти «время ослабления государственности», призвал не допустить девальвации «гражданского патриотизма».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ФОМ , патриотизм , Опрос
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