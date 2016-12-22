МЧС опубликовало видео с места аварии с автобусом под Ялтой

Спасатели опубликовали видеозапись с места ДТП с участием автобуса под Ялтой, кадры размещены на канале главного управления МЧС по Крыму в YouTube.

По данным представителей ведомства, информация об аварии поступила в дежурную часть в 9:55 мск. Примерно в это время, как уточнили в министерстве, на Южнобережном шоссе в районе поселка Массандра столкнулись автобус Etalon и грузовая «Газель».

Видео: Главное управление МЧС по республике Крым

В результате происшествия оба автомобиля опрокинулись. В автобусе, по данным спасателей, находилось 27 пассажиров, в «Газели», в свою очередь, — два человека. При этом, как сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах республики, из них «по состоянию на 15.30 мск, пострадали 20 человек».

«Шесть из них, в том числе два ребенка, госпитализированы в ялтинскую городскую больницу №1. Еще 14 человек получили медицинскую помощь амбулаторно», — уточнил собеседник агентства. По его словам, перевернувшийся автобус был экскурсионным.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники местного управления МЧС, а также работники правоохранительных органов.​ Это в том числе заметно на опубликованной ведомством видеозаписи. Транспортные средства, как видно на кадрах, также до сих пор находятся на месте происшествия.