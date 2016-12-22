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Дуров заявил о попытке подкупа разработчиков Telegram спецслужбами США
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Дуров заявил о попытке подкупа разработчиков Telegram спецслужбами США
Технологии и медиа, 16:43
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Дуров заявил о попытке подкупа разработчиков Telegram спецслужбами США

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что во время поездки в США он столкнулся с пристальным вниманием со стороны американских спецслужб. По его словам, сотрудников Telegram пытались подкупить, а ФБР пыталось оказать на него давление, написал он в Twitter.

По его словам, американские спецслужбы дважды предлагали взятку работающим на него сотрудникам. «За время недельной поездки нашей команды в США в прошлом году американские спецслужбы дважды пытались подкупить наших разработчиков плюс на меня оказывалось давление со стороны ФБР», — рассказал он.

При этом, подчеркивает Дуров, это произошло «всего за одну неделю». «Было бы наивно полагать, что в США возможно развивать независимый или защищенный криптосервис», — подчеркнул он.

Роскомнадзор разошелся с Минкомсвязи в оценках закона о мессенджерах
Технологии и медиа

Павел Дуров, создатель соцсети «ВКонтакте», в 2013 году представил мессенджер Telegram. Его создатели утверждают, что при разработке делали упор на защищенность информации пользователей. В феврале 2016 года число его активных пользователей в России достигло 6 млн человек.

В мае «Ведомости» сообщили, что в России мессенджер Telegram может быть заблокирован из-за несоответствия требованиям Роскомнадзора. В самом ведомстве информацию об этом назвали слухами. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров также заявил, что «не видит предпосылок» для блокировки Telegram.

Теги: США , ФБР , Павел Дуров , Telegram
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