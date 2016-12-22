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Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 13 человек
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Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 13 человек
Общество, 16:07
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Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 13 человек

Число погибших в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 13 человек, ​сообщили «РИА Новости» в краевом Минздраве.

Как уточнил собеседник агентства, в реанимации Петрозаводск-Забайкальской больницы скончалась еще одна пострадавшая в ДТП женщина.​ «[Таким образом] число жертв увеличилось до 13 человек», — заключили в ведомстве.

Ранее было известно о 12 погибших в результате происшествия. Авария на трассе Иркутск — Чита произошла в ночь на 12 июня. Там перевернулся автобус, в салоне которого находился 51 пассажир. Из них 35 человек были госпитализированы.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов уже возбудили в отношении водителя транспортного средства уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Позже в краевом Следственном комитете сообщили о том, что ДТП произошло на крутом повороте трассы, где не было бордюрного ограждения. В связи с этим, как пояснили в ведомстве, в ходе проведения доследственной проверки сотрудники правоохранительных органов выяснят также, не стала ли причиной аварии «халатность (ст. 293 УК РФ) работников дорожной компании, обслуживающей дорогу».

После аварии власти Забайкалья приняли решение объявить во вторник, 13 июня, в регионе день траура. Семьям погибших в ДТП, как сообщила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, власти региона выплатят по 1 млн руб., говорится на сайте местного правительства.

Теги: ДТП , Забайкалье , Автобус
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