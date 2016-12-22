В Томской области перевернулся пассажирский автобус

В Томской области на трассе Томск — Колпашево в районе поселка Сугот перевернулся рейсовый пассажирский автобус, говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

В результате аварии, как уточнили представители ведомства, погиб пятимесячный ребенок, ранения получили еще 17 человек. При этом всего в салоне автобуса, как пояснили в МВД, находились 27 человек.

ДТП, по данным полицейских, произошло около 12:00 по местному времени на 261-м км трассы. «По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство совершило опрокидывание», — заявили в министерстве.

При этом как уточнил «РИА Новости» глава Колпашевского района Андрей Медных, в местную больницу после происшествия были доставлены 12 человек. «Еще с места ДТП увезли пострадавших в Молчановскую районную больницу», — заметил он, добавив, что в настоящий момент количество пострадавших уточняется. «Детей в автобусе было много, точное количество мне не известно», — также заметил глава региона.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, в ночь на 12 июня, подобная авария произошла на трассе в Забайкальском крае. Там перевернулся автобус, в котором находился 51 человек. В результате аварии погибли 12 пассажиров, еще 35 — получили ранения.