Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,34 57,02 EUR Нал. 64,34 63,84 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,23 -0,14% DJIA 21271,97 +0,42% Nasdaq 6207,92 -1,80% FTSE 7513,43 -0,18%
В СК рассказали об отсутствии ограждения на месте аварии в Забайкалье
Лента новостей
Спасатели нашли тела 59 пассажиров упавшего у берегов Мьянмы самолета 10:36, Общество Министр рассказал о «не рыдавшей» из-за неудачи на выборах Терезе Мэй 10:25, Политика В Забайкалье объявят день траура после гибели людей в ДТП с автобусом 10:03, Общество Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли 10:01, Спорт В Киеве заявили о почти двух тысячах воспользовавшихся безвизом украинцев 09:59, Политика Число жертв аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось до 12 человек 08:52, Общество Генпрокуроры-демократы решили подать иск об иностранных миллионах Трампа 08:18, Политика СМИ сообщили о первых задержаниях на антикоррупционных акциях в России 08:06, Политика  Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $190 тыс 07:19, Общество Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Забайкалье 06:28, Общество FT сообщила о возможном смещении Каланика с должности СEO Uber 06:13, Бизнес Сенатор США анонсировал закон об ужесточении санкций против России 05:32, Политика Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне 04:37, Общество На парламентских выборах во Франции победу одержала партия Макрона 04:16, Политика Число жертв в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 11 03:43, Общество Самолет вернулся в аэропорт Сиднея из-за отказа одного из двигателей 02:52, Общество Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США на правах штата 02:27, Политика Прокуратура назвала незаконным мероприятие Навального на Тверской 02:10, Общество Ирак рассказал о судьбе предназначенных для террористов денег Катара 01:57, Политика СМИ сообщили о пожаре в ресторане в Париже после броска коктейля Молотова 01:21, Общество СМИ узнали об идее демократов запретить Трампу снимать санкции с России 01:14, Политика В мэрии прокомментировали отмену Навальным акции на проспекте Сахарова 00:37, Политика Экс-премьер Косово заявил о победе на парламентских выборах 00:05, Политика Навальный отменил согласованную акцию и позвал на «гуляния» на Тверской 11 июн, 23:59, Политика ФСБ задержала пытавшихся пересечь границу России и Норвегии марокканцев 11 июн, 23:19, Общество Квят сошел с трассы во второй гонке подряд в чемпионате «Формулы-1» 11 июн, 23:05, Спорт В Москве при взрыве газового баллона на рынке пострадали пять человек 11 июн, 22:30, Общество Экзитполы показали победу партии Макрона на парламентских выборах 11 июн, 22:21, Политика
В СК рассказали об отсутствии ограждения на месте аварии в Забайкалье
Общество, 11:04
0
В СК рассказали об отсутствии ограждения на месте аварии в Забайкалье

Авария с автобусом в Забайкальском крае, в результате которой погибли 12 человек, произошла на крутом повороте трассы, где не было бордюрного ограждения. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

«Этот участок дороги у местных жителей называется «тещин язык», бордюрного ограждения там нет», — цитирует агентство слова представителя ведомства. Однако, по словам собеседника «Интерфакса», по предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением.​

При этом на сайте краевого главка СКР также уточняется, что в ходе проведения доследственной проверки по данному происшествию сотрудники правоохранительных органов выяснят, не стала ли причной аварии «халатность (ст. 293 УК РФ) работников дорожной компании, обслуживающей дорогу».

«В частности, несмотря на проводимые ремонтные работы на этом участке трассы, не было установлено предупредительных знаков», — добавили в СК, пояснив, что следователи «в ближайшее время отберут объяснения у представителей дорожной компании», а также «затребуют и изымут необходимые документы». ​

Теги: авария , Следственный комитет , Забайкалье
Главное
Московская полиция официально предупредила участников акции Навального Политика
Материалы по теме
В Забайкалье объявят день траура после гибели людей в ДТП с автобусом Общество
Число жертв аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось до 12 человек Общество
Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Забайкалье Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку