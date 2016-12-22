В СК рассказали об отсутствии ограждения на месте аварии в Забайкалье

Авария с автобусом в Забайкальском крае, в результате которой погибли 12 человек, произошла на крутом повороте трассы, где не было бордюрного ограждения. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
«Этот участок дороги у местных жителей называется «тещин язык», бордюрного ограждения там нет», — цитирует агентство слова представителя ведомства. Однако, по словам собеседника «Интерфакса», по предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением.
При этом на сайте краевого главка СКР также уточняется, что в ходе проведения доследственной проверки по данному происшествию сотрудники правоохранительных органов выяснят, не стала ли причной аварии «халатность (ст. 293 УК РФ) работников дорожной компании, обслуживающей дорогу».
«В частности, несмотря на проводимые ремонтные работы на этом участке трассы, не было установлено предупредительных знаков», — добавили в СК, пояснив, что следователи «в ближайшее время отберут объяснения у представителей дорожной компании», а также «затребуют и изымут необходимые документы».