Спасатели нашли тела 59 пассажиров упавшего у берегов Мьянмы самолета

Во время поисково-спасательной операции у берегов Мьянмы в Андаманском море спасатели обнаружили еще 26 тел пассажиров, находившихся во время крушения военно-транспортного лайнера Shaanxi Y-8 на борту самолета. Об этом со ссылкой на заявление представителя Вооруженных сил республики сообщает агентство Xinhua, уточняя, что таким образом общее количество найденных после авиакатастрофы над Мьянмой погибших достигло 59 человек.

Установлено, что среди них, как уточняет агентство, 26 мужчин (трое из них — офицеры, а двое — солдаты), 23 женщины, девять детей, а также одно тело, пол и возраст которого опознать было невозможно. Тела, как отмечает Xinhua, были направлены в военный госпиталь в Давэй. Там, по данным агентства, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

При этом поисково-спасательные работы, по информации Xinhua, продолжаются, однако их действие, как замечает агентство, периодически осложняют погодные условия — шторм и дождь. Поиски ведутся у южного побережья Мьянмы, для них, как пишет Xinhua, были мобилизованы девять военно-морских судов, пять самолетов, два вертолета ВВС Мьянмы и местные суда.

Первые обломки Shaanxi Y-8 и тела находившихся в нем пассажиров были обнаружены 8 июня. Крушение самолет потерпел днем ранее, 7 июня. Сначала лайнер пропал с радаров, а затем стало известно, что он упал в море у берегов Мьянмы. Всего на борту самолета, как пишет Xinhua, находились 122 человека, в частности, 108 военнослужащих и членов их семей, а также 14 членов экипажа. Причину авиапроисшествия в данный момент устанавливают следователи. Остальные обстоятельства инцидента пока не называются.