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Спасатели нашли тела 59 пассажиров упавшего у берегов Мьянмы самолета
Общество, 10:36
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Спасатели нашли тела 59 пассажиров упавшего у берегов Мьянмы самолета

Во время поисково-спасательной операции у берегов Мьянмы в Андаманском море спасатели обнаружили еще 26 тел пассажиров, находившихся во время крушения военно-транспортного лайнера Shaanxi Y-8 на борту самолета. Об этом со ссылкой на заявление представителя Вооруженных сил республики сообщает агентство Xinhua, уточняя, что таким образом общее количество найденных после авиакатастрофы над Мьянмой погибших достигло 59 человек.

Установлено, что среди них, как уточняет агентство, 26 мужчин (трое из них — офицеры, а двое — солдаты), 23 женщины, девять детей, а также одно тело, пол и возраст которого опознать было невозможно. Тела, как отмечает Xinhua, были направлены в военный госпиталь в Давэй. Там, по данным агентства, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

При этом поисково-спасательные работы, по информации Xinhua, продолжаются, однако их действие, как замечает агентство, периодически осложняют погодные условия — шторм и дождь. Поиски ведутся у южного побережья Мьянмы, для них, как пишет Xinhua, были мобилизованы девять военно-морских судов, пять самолетов, два вертолета ВВС Мьянмы и местные суда.

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Первые обломки Shaanxi Y-8 и тела находившихся в нем пассажиров были обнаружены 8 июня. Крушение самолет потерпел днем ранее, 7 июня. Сначала лайнер пропал с радаров, а затем стало известно, что он упал в море у берегов Мьянмы. Всего на борту самолета, как пишет Xinhua, находились 122 человека, в частности, 108 военнослужащих и членов их семей, а также 14 членов экипажа. Причину авиапроисшествия в данный момент устанавливают следователи. Остальные обстоятельства инцидента пока не называются.

Что представляет собой самолет Shaanxi Y-8

Shaanxi Y-8 — модель китайского транспортного самолета. Разработан на базе советского самолета Ан-12 по лицензии, приобретенной КНР у СССР в 60-х годах прошлого века.

Первый полет совершил в 1974 году, регулярное производство началось с 1981 года. Всего к 2017 году выпущено 169 самолетов. Самолет производится компанией Shaanxi Aircraft Company.

Технические характеристики:

  • Размах крыла — 38 м
  • Длина – 34,02 м
  • Максимальная скорость — 660 км/ч
  • Потолок (максимально допустимая высота) — 10 400 м
  • Дальность полета — 5615 км
  • Двигатели: четыре турбовинтовых двигателя типа ТВД АИ-20 (WJ-6) мощностью 4000–4250 л.с.

Выпускается несколько разновидностей самолета:

  • Пассажирский — Shaanxi Y-8K, 120 пассажиров
  • Для перевозки скота — Shaanxi Y-8F, до 350 овец
  • Самолеты радиоэлектронной разведки — Shaanxi Y-8CB и Shaanxi Y-8JB
  • Воздушный командный пункт — Shaanxi Y-8T
  • Самолет для пропаганды и ведения психологической войны — Shaanxi Y-8XZ и др.

Страны, эксплуатирующие Shaanxi Y-8: КНР, Мьянма, Пакистан, Венесуэла, Судан, Танзания. Ранее также эксплуатировались в Шри-Ланке.

Самая крупная катастрофа Shaanxi Y-8 произошла 3 июня 2006 года. Самолет Народно-освободительной армии Китая разбился в округе Гуангде провинции Анхой Китайской Народной Республики. Причиной катастрофы было названо обледенение крыльев в плохих погодных условиях. Погибли 40 человек.

Теги: самолет , поисковая операция , Мьянма
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