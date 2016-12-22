Число жертв аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось до 12 человек

Количество погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
Как пояснили в ведомстве, «при транспортировке в Бурятию» скончалась еще одна пострадавшая. «На данный момент 12 погибших», — заключили в пресс-службе. Ранее было известно об 11 жертвах происшествия.
При этом «РИА Новости» в местном Минзраве рассказали о том, что на данный момент опознаны уже трое из 11 погибших в аварии. «По некоторым пострадавшим также информация уточняется», — отметили в министерстве, добавив, что через «несколько минут» еще троих раненых в ДТП «самолетом доставят в Читу».
«Одного в горбольницу № 1, двоих тяжелых — в Краевую клиническую больницу», — уточнила собеседница «РИА Новости». В аэропорту Читы, по ее словам, пострадавших уже ожидают директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов и три машины скорой помощи.
Авария на трассе Иркутск — Чита произошла возле города Петровска-Забайкальского в ночь на 12 июня. Там перевернулся автобус, в салоне которого находился 51 пассажир. 35 человек были госпитализированы, среди них — два ребенка, оба они в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов уже возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) уголовное дело.