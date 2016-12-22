Число жертв в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 11

Количество погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае увеличилось до 11. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК), Ранее было известно о 10 погибших.
ДТП произошло в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702-м километре трассы Иркутск-Чита. По сообщению СК, автобус Kia Grandbird съехал на обочину дороги и перевернулся. Десять человек, среди которых 9 — женщины, погибли на месте. Еще один пострадавший скончался в больнице, добавили в СК.
ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района Петровск-Забайкальский сообщал, что в аварии также пострадал 41 пассажир. «Интерфакс» сообщал о 25 пострадавших. Агентство также отмечало, что всего в автобусе находился 51 человек.
В Минздраве сообщали о 51 пострадавшем. Там также заявляли, что с места ДТП был эвакуирован 31 человека, состояние которых оценивалось медиками как тяжелое и крайне тяжелое.
В СК сообщили, что в данный момент на месте аварии работают следователи. Они выясняют наличие в происшествии признаков состава преступления по ст. 238 УК РФ (Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).