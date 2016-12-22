Прокуратура назвала незаконным мероприятие Навального на Тверской

Мероприятие Алексея Навального 12 мая на Тверской улице в Москве является незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
В ведомстве подчеркнули, что проведение акции на Тверской не согласовано. Там также отметили, что организаторам были предложены «альтернативные места проведения», на одно из которых — проспект Сахарова они «дали свое согласие».
В прокуратуре добавили, что правоохранительные органы во время мероприятия на Тверской «будут вынуждены» принимать меры для пресечения «провокаций, массовых беспорядков», а также «любых действий» ведущих к «нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан».
В ведомстве также сообщили, что Алексею Навальному было подготовлено предостережение в целях «недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий».
Антикоррупционная акция Алексея Навального должна была состоятся 12 июня на проспекте Сахарова. Однако накануне политик в своем блоге сообщил, что мероприятие отменяется. Свое решение он объяснил тем, что столичные «власти запрещают любым подрядчикам ставить нам сцену и звук». Навальный призвал «мирно» провести мероприятие на Тверской улице.
В мэрии Москвы заявили, что заявитель акции на проспекте Сахарова, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Роман Рубанов не отказывался от проведения митинга. Заявления Алексея Навального там назвали провокацией.