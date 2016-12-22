В Москве при взрыве газового баллона на рынке пострадали пять человек

В Новой Москве в результате взрыва газового баллона на строительном рынке «Мельница» пострадали пять человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По его словам, одного из пострадавших госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. Состояние еще четверых человек средней тяжести, добавил он.
Как пояснил источник ТАСС в экстренных службах города, взрыв баллона с газом произошел из-за нарушения техники безопасности.
В конце марта на машиностроительном заводе «Молния» в Москве при разгрузке баллонов произошел взрыв. В результате случившегося погибли два человека, еще двое получили ранения.
По информации Следственного комитета, взрыв произошел из-за «нарушения целостности» баллона. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).