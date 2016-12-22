Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Забайкалье выросло до 41

Число пострадавших в результате ДТП, при котором перевернулся пассажирский автобус в Забайкальском крае, выросло до 41. Об этом ТАСС сообщил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Петровск-Забайкальского района края.
«Погибших остается десять», — сказал он. В то же время в районной больнице Петровск-Забайкальского района агентству сообщили, что число погибших в результате аварии выросло до 11. «Еще одна женщина скончалась по дороге в больницу», — уточнили в медучреждении.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, 24 человека были госпитализированы, еще 17 человек находятся по дороге в больницу.
По факту происшествия Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщил агентству пресс-секретарь регионального следственного управления СКР Егор Марков. «Проверка по данному факту будет проведена по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнил он.
О том, что в Забайкальском крае автобус съехал в кювет и перевернулся, стало известно вечером, 11 июня. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в результате случившегося погибли десять человек, еще более 25 пострадали.
Источники агентства «Интерфакс» сообщали, что в автобусе находился 51 человек. Авария произошла в Петровск-Забайкальском районе, на 702-м километре федеральной трассы «Байкал».