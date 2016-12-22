Киев заявил о планах импортировать газ из Норвегии с 2022 года
Экономика, 21:39
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Киев заявил о планах импортировать газ из Норвегии с 2022 года
Украина планирует импортировать газ из Норвегии с 2022 года. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский в своем Facebook.
«Прямой поток норвежского газа в Украину — теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор UAPL», — написал он. Белявский добавил, что закупка труб должна начаться осенью.
Он также прикрепил фотографию меморандума о взаимопонимании от 9 июня, подписанного премьер-министрами Польши и Дании. В меморандуме речь идет о проекте Балтийского газопровода.