Киев заявил о планах импортировать газ из Норвегии с 2022 года

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При ДТП с участием автобуса в Забайкалье погибли 10 человек

Трамп обвинил Коми в трусости после его показаний об утечках данных в СМИ

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Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб.

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