В Конго в результате нападения на тюрьму сбежали 930 заключенных
Общество, 21:06
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В Конго в результате нападения на тюрьму сбежали 930 заключенных
В Демократической Республике Конго неизвестные ворвались в тюрьму в городе Бени на северо-востоке страны, в результате чего 930 заключенным удалось сбежать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора.
Еще по меньшей мере 11 человек были убиты, в том числе восемь сотрудников тюрьмы, рассказал он. По словам губернатора, нападавшие использовали тяжелое вооружение.
Он добавил, что власти ввели в городе комендантский час.