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Власти Катара заявили об отсутствии необходимости российской помощи
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Власти Катара заявили об отсутствии необходимости российской помощи
Политика, 19:45
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Власти Катара заявили об отсутствии необходимости российской помощи

Необходимости помощи Катару со стороны России в настоящее время нет. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в эфире телеканала «Россия-24».

«Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости не возникло», — цитирует Vesti.ru cлова Аль Тани.

Говоря об изоляции Катара со стороны арабских стран, он отметил, что граждане последствий пока не ощутили. «Все живут, как и жили. Жизнь продолжается — никаких серьезных последствий», — сказал глава МИД.

«Нам до сих пор не предоставили весомых аргументов и фактов, которые могли бы стать причиной эскалации», — отметил он. При этом Аль-Тани отметил, что власти Катара намерены найти выход из сложившейся ситуации с помощью диалога.

Накануне, 10 июня, Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и министр иностранных дела России Сергей Лавров провели переговоры в Москве, основной темой которых стала изоляция Катара арабскими странами. По словам главы МИДа Катара, он приехал для того, чтобы «ознакомить» Россию с мерами, которые арабские страны, в числе которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и другие, выдвинули против Катара.

В ходе встречи Лавров рассказал, что Россия «с беспокойством» восприняла сообщения об изоляции Катара и ухудшении отношений между своими партнерами. По его словам, Москва «по принципиальным соображениям» не будет вмешиваться в отношения между странами. Вместе с тем он отметил, что российская сторона выступает за решение «любых противоречий» с помощью взаимоуважительного диалога.


 

Теги: Россия , Катар , Помощь
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