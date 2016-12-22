В «Роснано» назвали арест топ-менеджера компании «необоснованным»

В «Роснано» заявили, что арест управляющего директора по инвестиционной деятельности компании Андрея Горькова является «необоснованным». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«У Роснано нет достоверных сведений, подтверждающих причинение Андреем Горьковым какого-либо ущерба компании», — отмечается в сообщении.

Басманный суд Москвы арестовал Андрея Горькова 11 июня. В СИЗО он пробудет до 9 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)». Максимальное санкция этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, действия Горькова нанесли ущерб «Роснано» на сумму более чем 700 млн руб. Адвокат топ-менеджера Антон Голышев заявлял, что намерен обжаловать решение суда.



Андрей Горьков был задержан в Москве 10 июня после того, как он купил билеты для вылета за рубеж. По информации Следственного комитета, в период с 2011 по 2013 годы он финансировал деятельность Смоленского банка посредством размещения на постоянной основе денег общества на сумму от 460 млн до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания.

В конце 2013 года ЦБ отозвал лицензию у Смоленского банка, после чего «Роснано» потеряла свыше 738 млн руб. Накануне отзыва лицензии из банка были выведены некоторые активы — объекты недвижимости, общая стоимость которых составила 400 млн руб. Эти активы были выведены в пользу родного брата Горькова, которого впоследствии объявили в розыск.​