Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,34 56,95 EUR Нал. 64,29 63,77 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,30 +0,90% DJIA 21271,97 +0,42% Nasdaq 6207,92 -1,80% FTSE 7527,33 +1,04%
В «Роснано» назвали арест топ-менеджера компании «необоснованным»
Лента новостей
МИД Украины допустил возможность введения биометрических паспортов 18:15, Политика Суд арестовал седьмого фигуранта по делу о митингах 26 марта 17:15, Политика Поклонская показала дом родителей в Крыму и свою квартиру в Москве 17:14, Политика Британский премьер заявила о неизменности планов визита Трампа в страну 16:58, Политика В Совфеде призвали Порошенко не упоминать имена русских классиков 16:28, Политика СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово 15:54, Общество СМИ сообщили о найденной предсмертной записке стрелка в Кратово 15:28, Общество «Бавария» подписала контракт с лучшим бомбардиром Олимпиады в Рио 15:21, Спорт Госдума предложила «пожизненно» лишать права на ношение оружия 14:25, Общество Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб. 14:14, Общество Топ-менеджер «Роснано» отверг обвинение в махинациях 13:58, Общество Еврокомиссия получила мандат на переговоры по «Северному потоку» 13:35, Экономика Кадыров назвал американские правозащитные институты «апофеозом лицемерия» 13:08, Политика Следователи назвали причины аварии с яхтой и катером в Черном море 13:02, Общество «Ростов» начал переговоры с пятью футболистами «Зенита» 13:02, Спорт Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов в Грузии 12:36, Общество Топ-менеджера «Роснано» обвинили в злоупотреблении полномочиями 12:31, Общество Хакеры разместили фильм «Он вам не Димон» на сайте прокуратуры Ярославля 12:18, Общество Дома для избранных: как было устроено элитное жилье в СССР 12:18, РБК и элитная недвижимость​ Более 35 человек пострадали при пожаре в центре для мигрантов в Бремене 11:21, Общество Сотрудников Росгвардии и МВД наградят за ликвидацию стрелка в Кратово 11:06, Общество СК завел дело после исчезновения четырехлетнего мальчика на Урале 10:44, Общество СМИ сообщили о переговорах Тиллерсона с главой МИД Турции 10:15, Политика Мария Шарапова объявила о пропуске Уимблдона 10:02, Спорт Во Франции начался первый тур выборов в парламент страны 09:44, Политика Что делать, если вас задержали на митинге 09:21, Общество Как менялись законы о митингах в России 09:18, Политика  СМИ узнали о попытке лондонского террориста устроиться охранником 09:17, Общество
В «Роснано» назвали арест топ-менеджера компании «необоснованным»
Общество, 18:20
0
В «Роснано» назвали арест топ-менеджера компании «необоснованным»

В «Роснано» заявили, что арест управляющего директора по инвестиционной деятельности компании Андрея Горькова является «необоснованным». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«У Роснано нет достоверных сведений, подтверждающих причинение Андреем Горьковым какого-либо ущерба компании», — отмечается в сообщении.

Басманный суд Москвы арестовал Андрея Горькова 11 июня. В СИЗО он пробудет до 9 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)». Максимальное санкция этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, действия Горькова нанесли ущерб «Роснано» на сумму более чем 700 млн руб. Адвокат топ-менеджера Антон Голышев заявлял, что намерен обжаловать решение суда.

Андрей Горьков был задержан в Москве 10 июня после того, как он купил билеты для вылета за рубеж. По информации Следственного комитета, в период с 2011 по 2013 годы он финансировал деятельность Смоленского банка посредством размещения на постоянной основе денег общества на сумму от 460 млн до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания.

В конце 2013 года ЦБ отозвал лицензию у Смоленского банка, после чего «Роснано» потеряла свыше 738 млн руб. Накануне отзыва лицензии из банка были выведены некоторые активы — объекты недвижимости, общая стоимость которых составила 400 млн руб. Эти активы были выведены в пользу родного брата Горькова, которого впоследствии объявили в розыск.​

Теги: Андрей Горьков , "Роснано"
Главное
Власти Калининградской области хотят ужесточить продажу алкоголя Калининград
Материалы по теме
Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб. Общество
Топ-менеджер «Роснано» отверг обвинение в махинациях Общество
Топ-менеджера «Роснано» обвинили в злоупотреблении полномочиями Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку