Британский премьер заявила о неизменности планов визита Трампа в страну
Политика, 16:58
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Британский премьер заявила о неизменности планов визита Трампа в страну
Планы визита президента США Дональда Трампа в Великобританию не поменялись, заявила британский премьер Тереза Мэй, передает агентство Reuters со ссылкой на ее резиденцию на Даунинг-стрит.
Ранее британская газета The Guardian писала, что Трамп во время телефонного разговора с главой парламента Соединенного королевства заявил о планах отложить свой визит в Великобританию, пока жители этой страны не поддержат его.
По данным издания, Трамп объяснял желание отложить свой визит тем, что он может может спровоцировать массовые протесты в Великобритании.
Мэй пригласила президента США посетить Великобританию спустя семь дней после его инаугурации.