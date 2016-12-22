СМИ сообщили о найденной предсмертной записке стрелка в Кратово

Следователи нашли предсмертную записку стрелка в Кратово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В личных вещах [Игоря] Зенкова была обнаружена предсмертная записка, в которой он жалуется своему отцу на непростые отношения с соседями», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что специалисты проведут экспертизу почерка.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, Зенков мог совершить преступление на бытовой почве. По его словам, в настоящий момент

«известно о трех конфликтных ситуациях», которые у стрелка сложились с его соседями.

Кроме того, у него были «неприязненные отношения» с одним из родственников, которому принадлежала половина дома стрелка, отметил собеседник ТАСС.

Стрельба произошла накануне, 10 июня, в подмосковном поселке Кратово Раменского района. Местный житель забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по прохожим из огнестрельного оружия. В результате инцидента погибли четыре человека.

Мужчина не хотел сдаваться, открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них две гранаты. Позже стало известно, что стрелку удалось сбежать из оцепленного дома. Сотрудники Росгвардии смогли определить его местоположение и блокировали его. В результате спецоперации мужчина был ликвидирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса России: «Убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».









