Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов в Грузии

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов у села Орташени в Горийском районе Грузии. В результате инцидента пострадали два человека, об этом сообщает интернет-портал «Грузия Online».
По данным издания, пострадали водитель грузовика, у которого сломана нога, и его пассажир, который сломал руку. Оба были доставлены в больницу. Машинист поезда и пассажиры не пострадали.
В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции и соответствующие службы. С помощью специальной техники поезд пытаются вернуть на пути. По факту произошедшего начато расследование по ч.1 ст. 276 УК Грузии (Нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб), отмечает портал.