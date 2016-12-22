Топ-менеджера «Роснано» обвинили в злоупотреблении полномочиями

Управляющему директору корпорации «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, причинившем ущерб корпорации на сумму более 700 млн руб. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева, передает агентство «Интерфакс». ​Его доставили в суд.

По ее словам, Горькова обвинили по ч. 2 ст. 201 УК РФ «(злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы на десять лет.

Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Андрея Горькова накануне, после покупки им билета для вылета за границу. По данным следователей, он с 2011 по 2013 год на постоянной основе финансировал ООО КБ «Смоленский банк» на суммы от 460 млн до 740 млн руб., маскируя это расчетно-кассовым обслуживанием.Из-за отзыва с 13 декабря 2014 года лицензии у этого банка «Роснано» лишилась более 738 млн рублей. Накануне отзыва лицензии из Смоленского банка вывели активы (которые являлись объектами недвижимости) на сумму более 400 млн руб. в пользу брата Горькова.

У Смоленского банка​ отозвали лицензию после приостановления обслуживания организацией счетов по причине «технического сбоя» в ноябре 2013 года. Позже банк просил ЦБ выделить стабилизационный кредит, а потом начал без решения регулятора продавать кредитный портфель. В декабре банк уже перестал обслуживать клиентов. 12 декабря банк заявил о приобретении 100% голосующих акций банка «Аскольд». На следующий день регулятор отозвал у банка лицензию.